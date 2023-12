Nel corso della venticinquesima puntata del Grande Fratello, c’è stata una feroce litigata tra Sara Ricci e Beatrice Luzzi, tanto che quest’ultima ha anche nominato l’ex collega: “Mi ha molto delusa, ha tirato fuori una cattiveria spaventosa e tante di quelle balle!”.

Tutto è cominciato quando Beatrice, durante un gioco, ha detto che secondo lei Sara sarebbe dovuta uscire dal programma perché sarebbe venuta meno ad alcuni comportamenti da mantenere in Casa. Una scintilla che è poi esplosa durante la puntata quando la Ricci si è introdotta a gamba tesa nella lite tra Beatrice e Massimiliano Varrese: “Ti ricordi cosa mi hai fatto 24 anni fa?”.

“Beatrice è piena di rabbia anche nei confronti delle donne. Mi dispiace dirtelo, ma quando 24 anni fa ho perso mia madre e non potevo recitare e per due giorni sono mancata dal set, lei non ha voluto sostituirmi. Dopo una settimana mi hai fatto un pensiero. Ti ho ringraziato e detto che non era il mio compleanno ma era morta mia madre. Chi è l’arida della situazione?”.

Una bugia, secondo Beatrice Luzzi: “Questa è una bugia vera e propria, stratosferica. Cattiveria assurda e la cosa assurda, è che lei tornò a lavorare dopo due giorni dalla morte della madre e restammo colpiti dalla sua professionalità. Questa cosa è fuori completamente. Sei fuori tema e inadeguata”.