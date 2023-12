Alessandro Lukacs è stato uno dei protagonisti della seconda edizione del Grande Fratello. L’esperienza nella Casa più spiata d’Italia non l’ha però allontanato dal suo obiettivo, ovvero fare il dentista: “Volevo fare il dentista e alla fine quello ho fatto", ha raccontato in un'intervista rilasciata a TvBlog.

Alessandro Lukacs ha svelato come ha investito i soldi guadagnati grazie al Grande Fratello. L'ex concorrente ha preferito non sperperarli in "moto, orologi o auto". Ha tenuto bene a mente che il sogno da realizzare era quello di diventare dentista: "Ho investito tutto in corsi di studio e di formazione. Ho potuto studiare in Brasile, negli Stati Uniti, in Argentina, in Svizzera. Un investimento che ha fruttato nel tempo. Senza quell’esperienza probabilmente non ci sarei riuscito, o magari avrei fatto molto meno".

Alessandro non è mai stato veramente interessato ad andare in tv. Così, dopo essere uscito dalla casa, si è stancato presto delle ospitate televisive, declinando anche l'invito di Maurizio Costanzo a Buona Domenica: “Infatti pagai delle penali. […] I concorrenti avevano dei contratti che duravano fino al giugno successivo. Dovevi andare in alcune trasmissioni, tra cui Buona Domenica. La prima e la seconda volta accettai, poi interruppi e andammo in causa.

Alle serate in discoteca non disse di no, ma a una precisa condizione: "Chiesi di poter fare serate solo nei locali più belli d’Italia. […] Il guadagno c’è stato, ma volendo avrei potuto incassare il quadruplo. Nonostante questo, non mi pento di niente".

La storia con Mascia Ferri

Nella casa del Grande Fratello ebbe una relazione con Mascia Ferri, che – una volta finito il reality – durò qualche anno: "Non rinnego nulla, Mascia era simpaticissima e anche la sua famiglia era genuina, divertente e perbene. Però era terminato un periodo. Il rapporto andò bene in un determinato contesto storico, in seguito diventò complesso. Non ci sentiamo più. Tutto è scemato in maniera molto naturale. Ma la ricordo sempre con affetto".