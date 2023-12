Edoardo Donnamaria è stato uno dei protagonisti assoluti della settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua tormentata relazione con Antonella Fiordelisi, che ha caratterizzato una delle dinamiche più interessanti della passata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, è giunta al capolinea ormai da diversi mesi.

Lo speaker radiofonico e volto di Forum è stato ospite durante l’ultima puntata di Suite Selassié. Ospite anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, con la quale Edoardo non ha un rapporto esattamente idilliaco proprio per via dei suoi trascorsi con Antonella.

“Vi dico la verità, io mi sono trovato catapultato in questo mondo, e dopo il Grande Fratello sono arrivate molte critiche. Però ero fidanzato con una persona che invece lo conosceva molto meglio di me e mi ha spiegato un po’ di cose. Alcune persone hanno la tendenza a mantenere dei rapporti con i titolari con i giornali di gossip che sono di comodo, perché non vogliono che si parli male di loro, io questa cosa non l’ho mai fatta. Ho fatto una diretta in cui ho parlato molto male dei giornali di gossip, e mi sono ritrovato con queste persone che se prima mi odiavano dopo mi odiavano per cento. Questo è il loro lavoro…”.

Ospite della puntata anche Micol Incorvaia, che ha spiazzato tutti rivelando che è in programma una cena con Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: “Questo rendez-vous è in programma”, ha detto la sorella di Clizia. Al riguardo, Donnamaria è stato molto più cauto: “E’ una cosa impegnativa questa cena a quattro, ma in questo momento ti dico che non andrei. Se mai dovessi avere un approccio con Antonella, avverrà un futuro prossimo e in privato, perché le cose che abbiamo passato insieme sono state molto forti e pesanti. Certe cose vanno affrontare in privato”.