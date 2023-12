Gli ascolti del Grande Fratello iniziano a decollare ma, almeno per ciò che riguarda il calendario della messa in onda, il reality show condotto da Alfonso Signorini non trova pace. Mediaset, infatti, ha deciso di cambiare nuovamente in corsa la programmazione, che la prossima settimana (e quelle a venire) perderà la consueta puntata del lunedì sera.

II Biscione non ha motivato tale scelta, ma stando a un retroscena pubblicato da Davide Maggio pare che la spiegazione sia legata alla messa in onda di Io Canto Generation di Gerry Scotti. Presenza fissa nel mercoledì sera di Canale 5, il talent musicale dedicato ai bimbi, giunto alla semifinale, era in cartello per giovedì 21 dicembre per lasciare spazio mercoledì sera al match di Coppa Italia tra Inter e Bologna (valido per gli ottavi di finale). I vertici Mediaset, però, avrebbero cambiato idea e ora sono orientati a cambiare ad anticipare la semifinale di Io Canto, probabilmente per evitare la sfida ostica con l’ultima puntata de Il Professore 2 su Rai 1, quindi Gerry Scotti e la sua truppa di bimbi canterini dovrebbero slittare in anticipo al 18 dicembre.

Nel suo intervento social, Rebecca Staffelli ha anche snocciolato il calendario delle prossime puntate del Grande Fratello. Il reality sarà in onda sabato 16 e sabato 23 dicembre; oltre alla puntata del 18 dicembre salterà anche quella del lunedì successivo, giorno di Natale.