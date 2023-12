Da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello, Greta Rossetti si è mostrata sin da subito molto vicina a Vittorio Menozzi. Il modello, a sua volta, ha dimostrato di apprezzare molto l’ex tentatrice, e di trovarsi molto bene a parlare con lei.

Un giorno fa, Greta ha provocato Vittorio chiedendogli di darle un bacio vero, ma quest’ultimo si è rifiutato. L’ex tentatrice allora è tornata alla carica e ha cercato di capire quali fossero le ragioni di questo inaspettato due di picche: “Ma se Mirko non ci fosse stato e io non fossi mai stata con lui, mi avresti baciata?”, ha chiesto la gieffina. Menozzi ha replicato spiegando di non essere il tipo che esce una sera con una ragazza e la bacia: “Oddio, ma io in realtà non sono fatto così. Io non sono un tipo che la prima volta che esce con una donna… Ieri ho detto che bacerei Monia? No vabbè, ma tipo se l’avessi conosciuta fuori e frequentata un po’”.

A quel punto, Marco Maddaloni ha chiesto a Vittorio se la prima notte non fa nulla con una ragazza che gli piace: “Senti, ma tu mi vuoi dire che non fai nulla con una donna la prima notte”. Il modello ha allora deciso di spiegare i motivi che lo spingono a non baciare una ragazza con cui esce la prima sera: “Non sono fatto così. Non bacerei una donna la prima volta che ci esco. Se sono mai stato con una donna la prima notte? Un po’ di anni fa. Io però non sono fatto così. Ho 23 anni, ma sono cambiato. Quanto tempo devo frequentare una donna prima di baciarla? Non lo so. Dipende, non è che c’è sempre una regola. Non sento la necessità di fare qualcosa subito”.