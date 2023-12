Dopo la rottura con Stefano De Martino, il ricovero in una clinica, i presunti tradimenti e la lotta con la depressione, Belen Rodriguez ha ritrovato la serenità con Elio Lorenzoni.

La showgirl argentina, ospite di Mara Venier a Domenica In, si era detta insieme al suo nuovo compagno: “Non è che era nei miei piani trovare un nuovo fidanzato. In realtà lui lo conoscevo già da molto tempo. Questo non lo mollo più. Tu l’hai conosciuto e hai visto com’è. Mi rende felice e questo mi basta. Io pubblico sempre le nostre foto nelle stories. Lui non vuole. Infatti io le carico senza chiedere il permesso. Mi fa piacere che tu approvi questo ragazzo”.

Nell’intervista rilasciata a Zia Mara, Belen ha rivelato che Elio le ha già fatto la proposta di matrimonio: “L’anello? Sì me la regalato lui, tutti hanno parlato di un matrimonio. Stavamo andando alle Maldive, abbiamo fatto scalo a Dubai. Io gli ho detto ‘mi hai preparato un anello per sposarmi?’. Lui mi ha detto ‘no, tu sei ancora sposata, quando arriva il divorzio te lo regalo’. Così io gli ho detto ‘ma stiamo andando alle Maldive dove ci sono scenari pazzeschi, lingue di sabbia e lì potresti fare una proposta meravigliosa, dove lo trovi un posto più bello?’. Poi a Dubai mi ha comprato un anello simbolico e mi ha chiesto di sposarlo. Tutto in aeroporto in mezzo ai turisti. Diciamo che mi sono un po’ autoproposta, però ho detto di sì e quindi la proposta c’è stata davvero. Sono tanto emozionata”.

Non solo il matrimonio, tra i piani di Belen ci sarebbero anche due figli. Sull’ultimo numero di Nuovo si legge: “Rodriguez è pronta a sposare il suo Elio e ad avere nuovi figli. ‘Sposo Elio e poi facciamo due figli'”.