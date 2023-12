Questa sera, sabato 16 dicembre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Ma, al di là delle dinamiche, il pubblico è in attesa di scoprire quale sarà il destino di Massimiliano Varrese, ormai da diverse settimane al centro delle polemiche per il suo atteggiamento nei confronti di Beatrice Luzzi.

Negli ultimi giorni, diversi volti noti hanno criticato duramente l’attore. Tra i tanti, Gessica Notaro, Alex Belli, Veronica Satti, Valentina Pitzalis, Rebecca Staffelli e, ultima in ordine di tempo, la nota criminologa Roberta Bruzzone. Su X (ex Twitter), intanto, l’hashtag #FuoriVarrese è in tendenza ormai da giorni, con gli utenti che spingono con forza affinché la produzione del reality prenda provvedimenti nei confronti di Massimiliano. L’opinione è sostanzialmente unanime: il popolo social chiede a gran voce la squalifica del concorrente.

Gli sponsor sul caso Varrese

Intanto, alcuni telespettatori hanno scritto ad alcuni degli sponsor del Grande Fratello, in particolare Amica Chips e Mikado, chiedendo di prendere una posizione sul caso Varrese. “Capiamo la sua posizione nei confronti di atteggiamenti negativi e gravi da parte dei concorrenti del programma – si legge nella risposta fornita ad un utente dall’azienda produttrice di patatine – […]. Abbiamo già espresso pubblicamente il nostro pensiero prendendo nettamente le distanze da atteggiamenti gravi e scorretti, e continueremo ad inviare segnalazioni alla produzione nelle sedi opportune per non alimentare dibattiti che vanno oltre la nostra gestione degli sponsor”.

Sulla stessa linea anche Mikado: “Mikado è da sempre promotore di comportamenti rispettosi ed inclusivi e ci dissociamo da qualsiasi atteggiamento dei concorrenti non coerente con questi principi. Abbiamo già provveduto a segnalare all’emittente alcuni episodi non in linea con i nostri valori”.