Ieri sera c’è stata la reunion tra Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese. L’influencer campana e l’ex di Belen Rodriguez si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip, e tra i due si è instaurato un legame speciale. Terminato il reality show condotto da Alfonso Signorini, però, le loro strade si erano divise.

Antonella si era legata sentimentalmente a Edoardo Donnamaria, quest’ultimo gelosissimo di Antonino, e la Fiordelisi aveva preferito tagliare i ponti con l’ex coinquilino per non infastidire l’allora fidanzato. Ma ora che la relazione tra i Donnalisi è giunta ai titoli di coda (si sono detti addio la scorsa estate, non senza polemiche), l’ex vippona sta finalmente potuto coltivare nuovamente l’amicizia con Spinalbese.

L’influencer campana, in occasione dell’incontro con Antonino, ha speso per lui belle parole sul suo canale broadcast: “Ringrazio sempre tutti i miei amici, ma ancora non ho ringraziato lui. Uno dei pochi che ha sempre speso belle parole per me dentro e fuori la Casa, e mi ha sempre dato bei consigli in questi mesi”. Ringraziamenti corredati da una foto dei due sorridenti.