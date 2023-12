Fin dai primissimi giorni della nuova edizione del Grande Fratello, i rapporti tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese sono stati tesissimi. Dopo circa due mesi, però, le litigate e continui attacchi si erano fermati, con i due che avevano siglato una sorta di tregua che, però, è già finita.

L’attore, infatti, è tornato a prendere di mira la coinquilina sollevando una grossa polemica all’esterno della Casa di Cinecittà, dove diversi volti noti, tra cui Gessica Notaro e Alex Belli, hanno condannato con forza l’atteggiamento di Massimiliano.

L'articolo di Vanity Fair

Anche Vanity Fair, in un lungo post su Instagram, ha parlato di quanto sta accadendo nella Casa: “È possibile che le bestemmie siano più scorrette di una frase violenta nei confronti di una donna? Il dubbio, a guardare l’ultima edizione del Grande Fratello, è sempre più lecito visto che, da un po’ di mesi a questa parte, un uomo sta mettendo in piedi un castello di offese che vanno oltre l’antipatia personale e che si spingono pericolosamente verso l’odio e l’incitamento alla violenza nei confronti di una donna.

Lui è Massimiliano Varrese, attore noto per aver preso parte a Carabinieri, mentre lei è Beatrice Luzzi, attrice di lungo corso che il GF ha eletto icona di questa edizione semplicemente perché Luzzi è una donna che sa quel che vuole ed è abituata a non farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Nella Casa ha tanti nemici, incluso Varrese, che è da quando il reality è iniziato che non perde occasione per darle addosso, rincarando progressivamente la dose via via che il programma prosegue. ‘Beatrice ha il male in corpo’, ‘Chiamiamo un esorcista’, ‘Beatrice sale sul groppone del maschio e gli vuole mangiare la testa, ma quando incontra il maschio sbagliato la rigira così’, sono solo alcune delle frasi che Varrese ha pronunciato di fronte a una produzione che, almeno fino ad ora, ha scelto di tacere, di non prendere nessun provvedimento è neanche di fare menzione dell’accaduto in diretta”.

Aereo per Beatrice: la reazione di Varrese

Questo pomeriggio è volato un nuovo aereo per Beatrice sopra la Casa. “Bea fuori è rivolta per te. Love you”, recitava lo striscione. L’attrice ha ringraziato i suoi fan: “Grazie, vi prego. Perché qua sennò devo difendermi da sola dal nostro caro amico (Massimiliano, ndr). Grazie, grazie, grazie. Io conto si di voi perché se no qua mi parte…”.

Ma come ha reagito Varrrese? L’attore si trovava nel salone, e quando gli hanno riferito del passaggio dell’aereo ha iniziato a ridere in maniera sarcastica.