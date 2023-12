Anita Olivieri è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questa edizione del Grande Fratello. I suoi numerosi scivoloni da quando ha messo piede nella Casa di Cinecittà, rimasti puntualmente impuniti, circostanza che ha provocato in più di un’occasione l’ira degli utenti sui social, che non apprezzano particolarmente la bionda manager romana.

L’unico provvedimento disciplinare assunto dagli autori nei confronti di Anita è arrivato nel corso della 23esima puntata del reality show, quando è finita in Nomination d’ufficio per una chiara violazione del regolamento. Nel video incriminato si vede Anita chiamare sotto le coperte Rosy Chin per raccontarle di quanto sua madre fosse “un genio” per averle messo un bigliettino all’interno della scatola del medicinale. Glielo ha detto nascosta da una coperta e parlando sottovoce, ma i microfoni ambientali le furono fatali.

Al termine dell’ultima puntata del GF, Anita e Giuseppe Garibaldi sono stati colti “in fallo” da alcuni utenti, che hanno condiviso su X (ex Twitter) un video in cui la bionda manager romana e il bidello calabrese si rintanano in magazzino (Clicca QUI per l'articolo). A quanto pare, stando alla ricostruzione fatta sui social, Anita, che si mormora abbia un flirt o quantomeno un rapporto preferenziale con uno degli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini, avrebbe chiesto a Giuseppe se in regia l’autore in questione si fosse ingelosito per la clip in cui Federico Massaro le faceva un massaggio.

Ieri sera, mentre Rosy Chin e Federico parlavano di Anita, una voce in regia esclama in dialetto romano: “Sta parlando di Anì con quella”. Secondo gli utenti, si tratterebbe proprio della voce di quell’autore con il quale la Olivieri avrebbe un flirt, il quale ha palesato ai colleghi la sua gelosia nei confronti di Federico.

Federico e Rosy, di fronte a quelle parole, si sono bloccati, chiedendosi cosa volessero dire. E la stessa Rosy ha aggiunto: “Con quella?”, comprensibilmente infastidita per essere stata chiamata così. Nel frattempo, i telespettatori hanno ricominciato a parlare di sospetti sui legami tra Anita e la regia del GF: "Sarà la voce dell’amico speciale”; “Da questo si capisce che è la pupilla di qualcuno li dentro, complimenti“.