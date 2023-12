Circa due settimane fa, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno rotto il silenzio in seguito alle voci sempre più insistenti che li vorrebbero in crisi. A sganciare la bomba era stato Fabrizio Corona, ma la notizia era poi stata smentita dalle successive apparizioni in pubblico dei Prelemi.

“Sono qua con Pierpaolo e volevo lasciare un messaggio nel gruppetto proprio perché non abbiamo voglia di rilasciare comunicazioni ufficiali – hanno dichiarato Giulia e Pierpaolo con un audio sul canale broadcast di Instagram -. Quindi qua ci stiamo rivolgendo alle persone che ci seguono e che ci vogliono bene. Innanzitutto, premetto che leggo/leggiamo i vostri messaggi e fra virgolette non ci aiutano. Soprattutto le vostre accuse ci fanno del male. Perché se un minimo ci conoscete sapete che persone siamo. Non c’è nessun contratto che ci obbliga a stare insieme, non c’è nessun programma televisivo che ci impedisce di lasciarci. Non abbiamo lavori, non c’è niente, quindi tutte quelle allusioni che alcuni profili fanno sono tutte finte. Semplicemente stiamo capendo chi siamo, dove stiamo andando e non vogliamo rovinare quella che è la relazione più importante della nostra vita. Ci serve del tempo per favore, rispettateci. Grazie, vi vogliamo bene”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, le rivelazioni di Alessandro Rosica

Ad inizio dicembre, Alessandro Rosica ha rivelato che i due non vivrebbero più insieme, e che massimo a gennaio 2024, Giulia e Pierpaolo annunceranno la fine della loro relazione: “Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non vivono più insieme. A seguito dei miei scoop recenti dove raccontavo la storia oramai agli sgoccioli, Pierpaolo ha fatto i bagagli e vive da un’altra parte. I motivi? Già da tempo le cose non andavano più bene, non c’è più quel sentimento forte che li legava. Prima era tutto vero? Assolutamente sì! Tant’è che li ho sempre supportati e difesi da tutte le fake news che sono circolate in questi anni. C’è qualche contratto che li obbliga a stare insieme per finta? No!!! Nessun contratto, forse paura di deludere quel fandom che li ha tanto amati e supportati, ovviamente sanno che insieme valgono di più. Attualmente è finita a seguito di una grandissima crisi tra i due e probabilmente per l’anno prossimo annunceranno pubblicamente la fine che io vi racconto da mesi. Premetto che adoro Giulia e Pier, ma non posso far finta di nulla, ho smesso di tifare per un qualcosa che ad oggi non esiste più”.

La scorsa settimana, però, ci hanno pensato Giulia e Pierpaolo a chiarire come stanno le cose: la coppia, infatti, era a cena in un noto ristorante di Milano, e si sono mostrati nelle foto pubblicate sui social sereni e rilassati, lasciando intendere che le voci di una rottura sarebbero infondate. A ciò si aggiunge che poche ore fa, la Salemi e Pretelli sono stati paparazzati da Whoopsee durante un’uscita a Milano.