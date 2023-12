Nelle ultime settimane, diversi volti noti hanno criticato in maniera durissima l’atteggiamento che Massimiliano Varrese sta avendo nei confronti di Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Tra i tanti, Gessica Notaro, Alex Belli, Veronica Satti, Valentina Pitzalis e Rebecca Staffelli.

Ieri è arrivato anche il commento di Roberta Bruzzone, che su X (ex Twitter) ha piazzato dei like chiarissimi: “Non so se è già intervenuta in merito, ma la situazione è sempre più insostenibile. Provvedimenti di espulsione dal programma. Fuori Massimiliano Varrese, fuori Varrese”. In seguito, la nota criminologa ha ritwittato un altro post su Massimiliano Varrese: “Stop alla violenza verbale, al mobbing e all’aggressività di Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi”.

Le parole di Rebecca Staffelli su Massimiliano Varrese

“L’atteggiamento di Massimiliano, a malincuore, l’ho trovato più volte pesante ed esagerato. Io ci tengo a sottolineare il fatto che noi abbiamo un dono speciale, quello della parola e comunicazione. Lo vogliamo ricordare? Le parole hanno un peso. Molte volte possono ferire anche fortemente.

Questo atteggiamento e modo di comunicare a me non piace nella maniera più assoluta da un uomo nei confronti di una donna, ma anche, da una donna nei confronti di un’altra e di un uomo verso un altro. È proprio un modo che trovo diseducativo, maleducato. Spero lui possa cambiare registro e capire di aver sbagliato. Sono contenta che almeno Alfonso gliel’abbia sottolineato”.