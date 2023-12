Da quando Mirko Brunetti è stato eliminato dal Grande Fratello, Greta Rossetti ha parlato a più riprese del suo ex fidanzato. Secondo l’ex tentatrice, il rietino ha sbagliato a non sbilanciarsi e, in più, si è comportato in maniera ambigua sia con lei che con Perla Vatiero.

Ieri, Greta ha confessato a Monia La Ferrera di sentirsi ancora legata a Mirko: “Per quanto io sia abituata a quel genere là, Mirko è bellissimo ma non è quel genere lì, parliamoci chiaro. Non parlo solo esteticamente, ma dello stile di vita, di tutto. Mirko è un ragazzo tranquillo, va a lavorare, va a casa… Io fondamentalmente ho sempre frequentato gente diversa, e nonostante tutto sento proprio che sono legata a lui a livello umano. E’ una cosa dentro che proprio mi lega. Però non lo so… io gli dicevo sempre ‘In qualsiasi forma ti vorrò sempre nella mia vita’. Sempre ce lo dicevamo perché ci facevamo bene al cuore. Infatti, ‘i tuoi occhi, la mia cura’ era per quello. Però poi la gente ci ha riso su, ci ha scherzato.

Io vorrei sapere come sta in primis, a prescindere da Greta, come sta lui. Se lo avessi davanti gli chiederei ‘Come stai?’. Proprio a livello umano lo voglio sapere se sta bene, solo quello. Magari lui se lo sta domandando come sto io. Non me l’ha chiesto, è questo che non capisco. Non me l’ha chiesto, non mi ha neanche detto ‘Scusami Greta'”.