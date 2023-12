Due giorni fa, sulla Casa del Grande Fratello è volato un aereo recante un messaggio indirizzato a Perla Vatiero: “L’amore vero è immortale! Angi e Ciro + Perletti”.

“Angi e Ciro”, ovviamente, sono Angelica Baraldi e Ciro Petrone, ex gieffini amici dell’ex fidanzata di Mirko Brunetti. Ma il fatto che i due ex concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini abbiano finanziato l’aereo per Perla ha instillato in quest’ultima un dubbio. Chiacchierando con Letizia Petris, infatti, la Vatiero ipotizzato che ci fosse anche lo zampino di Mirko.

“Non è la scritta in sé per sé, ma quella presenza e la partecipazione di Angi e Ciro, cioè, Angi e Ciro equivale a quella persona. Non è che Angi e Ciro si svegliano la mattina… tengono conto anche di quella persona. Perché comunque gli vogliono bene”.

Tuttavia, la verità sull’aereo inviato a Perla è finalmente emersa grazie a Ciro Petrone. In realtà, il piano è stato messo in atto prima che Mirko lasciasse la Casa del Grande Fratello, il che significa che il ragazzo non c’entra nulla con il messaggio.

È stata un’iniziativa dei fan dei “Perletti”, che hanno poi coinvolto Angelica e Ciro. L’attore ha chiarito la vicenda in un commento su un video postato dalla pagina ufficiale del Grande Fratello, mettendo fine ai dubbi: “L’aereo è stato organizzato prima dell’uscita di Mirko Brunetti. Con questo sia chiaro che Mirko non ne era a conoscenza. Se ci sarà modo in puntata informeremo Perla che l’aereo è stato organizzato quando Mirko era ancora in Casa”.