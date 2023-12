Come rivelato poche ore prima a Verissimo, ieri sera Mirko Brunetti ha lasciato Greta Rossetti in diretta al Grande Fratello, dicendo che la loro storia non può andare avanti: “Avevo delle aspettative altissime sul nostro amore. Ti ho sempre dato fiducia anche su situazioni che per me non erano normali. Stando fuori mi sono reso conto che questa magia si è rotta e non siamo riusciti a riprenderla. – ha continuato Mirko Brunetti – Abbiamo dato un taglio alla nostra relazione e io ora devo ritrovare me stesso. Non provo rabbia o rancore, ma con queste consapevolezze penso che sia arrivato il momento di mettere un vero punto alla nostra storia. Tante cose che ho visto non fanno per me e quindi è finita”.

In diretta, Greta ha detto di essersi sentita presa in giro dal suo ex: “Provavi un sentimento verso la tua ex e io sono stata un ostacolo. Mi hai preso in giro e mi dispiace aver creduto in noi. Sono stata solo una cosa di passaggio e ne ho avuto la conferma”.

La delusione di Greta Rossetti

Al termine della puntata, la Rossetti si è sfogata con Federico Massaro, e gli ha confessato che secondo lei Mirko si è lasciato influenzare: “Per me è stata una grossa delusione. Io non credo a quello che ha detto. Io so cosa è successo fuori. Lui si è lasciato prendere da una questione mediatica e per questo ha deciso di distanziarsi da entrambe. Non dico che è un uomo che non ha le ‘castagne’, ma non le ha come dico io e come voglio che un uomo le abbia. Lui è un uomo che si è lasciato influenzare da quello che c’è fuori e allora basta. Lui si è fatto prendere da quello che scrivono su di me e questo è lui guardare quello che scrivono allora?! So che se ne pentirà, io però adesso c’ho esso una pietra sopra”.