Jessica Selassié è stata la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Durante la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, ha instaurato un legame speciale con Barù, nipote di Costantino della Gherardesca, tanto che in molti ipotizzavano che tra i due potesse nascere una storia d’amore.

Tra i due, però, non sembra mai esserci stata alcuna frequentazione (almeno non alla luce del sole), e nonostante siano trascorsi due anni i fan della non-coppia, i cosiddetti Jerù, non hanno mai smesso di sperare che tra la princess e Barù potesse nascere qualcosa.

Alcune ore fa, Jessica è intervenuta sui social per fare nuovamente chiarezza al riguardo, annunciando che non sente l’ex coinquilino da ormai un anno: “Buongiorno, allora piccola comunicazione di servizio. Io mi sono altamente rotta i cogl**ni di gente come voi che ogni volta ha la verità in bocca su tutto quello che può riguardarmi. Se una persona fa un box domande non è necessariamente detto che tutto quello che dice è riferito alla sua persona, soprattutto se è una persona che io non vedo e non sento più da un anno. Allora, cosa si può fare? Fatevi meno film e non scrivete alle persone con cui lavoro, perché è letteralmente una roba vergognosa. Mi vergogno per voi, fatevi una vita, è Natale uscite, andata a fare i regali. State messi così male!”.

Lo scorso settembre, in merito alla sua vita sentimentale, Jessica aveva dichiarato: “Sono single in questo momento. Mi godo la mia libertà. Nonostante tutto mi affibbiano dei flirt, anche con ragazzi di Amici. Ci sono stati dei flirt estivi, ma nulla di grosso e importante da presentarlo. Se i Jerù devono rassegnarsi? Adesso come adesso non lo so. Non vorrei commentare per alimentare, evitiamo la domanda. Chi ci segue li saluto perché mi danno molto supporto. Se lo sento? In questo momento è un po’ così è un po’ un no diciamo”.