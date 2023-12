Angelica Baraldi è intervenuta sui social per condividere un lunghissimo sfogo in merito alla sua discussa relazione con il fidanzato Riccardo Romagnoli. Ma anche per rispondere alle voci insistenti circa un presunto flirt con l'ex coinquilino del Grande Fratello Mirko Brunetti.

Nelle scorse ore, infatti, ha iniziato a circolare sul web un rumor secondo cui Angelica, dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, avesse raggiunto Mirko nella sua camera d’albergo. Rumor totalmente privi di fondamento, come raccontato dallo stesso Brunetti.

Di seguito lo sfogo di Angelica Baraldi: