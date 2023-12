Anita Olivieri è senza dubbio una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello, ma di certo non in positivo. Va infatti riconosciuto come nonostante – per un motivo o per l’altro – sia finita poche volte in Nomination e non sia mai stata eliminata, risulti attualmente tra le concorrenti più “odiate” del programma, superata, forse, solo da Massimiliano Varrese.

A cosa è dovuto questo astio nei suoi confronti? Principalmente al fatto che per molti risulti un po’ indisponente, rivaleggiando con la regina di questa edizione, Beatrice Luzzi, ma soprattutto per aver attuato comportamenti molto ambigui, senza essere mai stata punita. Il pubblico riconduce la motivazione di questo al fatto che da tempo si discuta della possibilità che lei abbia un flirt con uno degli autori, di cui si discute anche dell’identità.

Il presunto flirt con l'autore

A sostegno di questa tesi ci sarebbero tante frasi dette di nascosto dalla diretta interessata e dai suoi amici, che talvolta parlano in codice con riferimenti al presunto ragazzo. Inoltre, nonostante si dica da tempo che ha un ragazzo fuori dal programma che l’aspetta, anche alcune frasi sentite provenire dagli autori darebbero credito alla teoria complottistica. Inoltre la ragazza sparirebbe più volte per ore, prima di tornare misteriosamente in favore di telecamere, togliendosi frequentemente il microfono per molto tempo. Tutti si chiedono quindi che fine faccia la gieffina in quei frangenti. E come mai non venga mai punita per essere andata contro le regole, senza che neanche lo stesso conduttore si permetta mai di dirle nulla a riguardo, facendo finta di niente.

Proprio di recente, poi, mentre Anita stava parlando del più e del meno con Grecia Colmenares, e stava palesando la sua eterosessualità dicendo: "Adesso sono passata per frigida, in realtà gli uomini mi piacciono, e anche tanto. Fuori possono confermare", un autore è intervenuto ringraziandola con il microfono. Momento giudicato da molti estremamente sospetto, se non addirittura fuori luogo.

Il popolo del web però non vuole lasciare impunita la cosa, e si è messo quindi a ricercare l’identità del possibile autore del programma con cui Anita Olivieri avrebbe ormai da tempo una specie di tresca, stando alle teorie del pubblico. Si tratterebbe quindi di un giovane ragazzo che, stando a chi chiede maggiori delucidazioni su X, avrebbe instaurato un certo legame con la gieffina, che vedrebbe frequentemente in confessionale per lunghi lassi di tempo. Il giovane, secondo i suoi profili social, sarebbe effettivamente un autore televisivo, che si dedica a tanti altri progetti come la musica (infatti suona la chitarra) e anche il disegno, oltre che viaggiare. Ora molti si chiedono se, essendo emerso anche il presunto volto, la produzione non si veda costretta a prendere qualche provvedimento per arginare il problema e la contaminazione del gioco.