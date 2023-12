Antonella Fiordelisi, una delle protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip, è stata ospite oggi a Mattino 5.

Durante uno spazio dedicato agli influencer, ha parlato in primis del suo lavoro, poi ha svelato quanto riesce a guadagnare per ogni singolo post pubblicato sul suo profilo.

“Dipende sempre dal profilo. Io, per fortuna, mi reputo abbastanza fortunata perché il social network per me è diventato un vero e proprio lavoro. Si parla di circa 5 mila euro in su nel mio caso.

Faccio pubblicità un po’ a tutto: dalla moda, al beauty a prodotti specifici. Anche se vorrei puntualizzare che noi, anche se non sembra, abbiamo tanta responsabilità Essere influencer significa avere un certo impatto mediatico su un pubblico attraverso la creazione di contenuti digitali, quindi va ad influenzare opinioni e comportamenti. I giovani d’oggi prendono come riferimento noi influencer, dobbiamo stare molto attenti perché abbiamo tantissima responsabilità. Io in primis, prima di sponsorizzare un prodotto, lo testo per poi essere sicura di poterlo pubblicizzare”.

Poi, Antonella ha aggiunto: “Io promuovo messaggi positivi, cerco sempre di fare beneficenza anche ai canili. Io penso che l’infuencer non debba solamente pubblicizzare i prodotti, ma fare anche altro di utile. Non pubblicizzo cose illegali. Sicuramente ci persone fortuna e persone meno fortunate, io amo il mio lavoro e mi reputo fortunata perché il lavoro che faccio mi piace, e poi cerco di promuovere messaggi positivi come l’amore per gli animali.

Sicuramente fare l’influencer è l’obiettivo di tanti, e se ci sono riuscita è perché sono fortunata, ma anche perché sono stata brava a gestire tutto. Io esprimo anche una mia opinione, senza seguire necessariamente la massa. Ho un fandom molto forte e quindi cerco di avere anche un rapporto abbastanza confidenziale con loro. Loro sanno tutto di me”.