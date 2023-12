Vittorio Menozzi e Federico Massaro sono sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello. I due modelli hanno stretto una bellissima amicizia, e passano davvero moltissimo tempo insieme.

La scorsa settimana, Vittorio ha ammesso che per lui Federico è importante: “Che bello che sei arrivato mamma mia. Sei un pezzo di casa per me. Sembra poco forse, ma per me sei importante fra. Se stavo male qui dentro prima del tuo arrivo? Il fatto è che io sono un’anima molto libera, mi piace viaggiare, fare tante cose e a me la routine non mi fa stare bene. Adesso sto meglio”.

Nei giorni scorsi, Massaro ha palesato all’amico la sua paura di essere eliminato e Vittorio ha cercato di rassicurarlo: “Cioè ti vedo simile a me, abbiamo appena scalfito la superficie. Adesso ci siamo fatti conoscere, ti sei presentato e ci siamo presentati come due ragazzi che vanno d’accordo, che hanno delle cose in comune, che sanno fare gli scemi insieme, ma in realtà c’è molto di più. Ed è bello che si trasmetta anche questo. No che non esci! Tu non ti devi buttare giù d’animo. Perché tu hai una capacità di mettere di buon umore contagiosa. Tu non ti rendi conto di quanto è importante trasmettere positività. Poi non hai ancora parlato della tua storia”.

E sempre in tema di dolcezze dei “Vittorico”, Federico ha risposto a Menozzi dicendo che si sente fortunato ad averlo incontrato: “Tu dici così perché mi ami e sei di parte, come io ti amo. Sì, mi ami e sei di parte. Io sono molto fortunato perché io e te ci siamo trovati, ed è bello perché siamo simili. Ed è bellissimo perché con me tu puoi sfogarti, ma allo stesso tempo ci divertiamo un botto. Però comunque penso che uscirò io. Andare in nomination con Greta e Marco significa uscire”.