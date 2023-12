Durante la vigilia di Natale, Marco Maddaloni ha svelato a Beatrice Luzzi l’identità del presunto burattinaio del Grande Fratello. Poco dopo, l’attrice è andata da Giuseppe Garibaldi a riferirgli tutto, scatenando la reazione del bidello calabrese, che l’ha presa malissimo ed è sbottato, tanto che avrebbe tirato un pugno al muro. Ma non è tutto, perché il concorrente ha lanciato un ultimatum alla produzione.

Nelle ultime 48 ore, Garibaldi ha attaccato in più occasioni Beatrice e tutto perché lei gli avrebbe dato del burattinaio (in realtà la Luzzi ha solo riportato una teoria di Marco): “Ma che burattinaio sono io qui dentro? Sono uno come lei, un concorrente normale. Al massimo se c’è stata una che ha giocato è stata lei e l’ha fatto con i miei sentimenti che erano sinceri. Io ancora oggi penso questo e credo che lei abbia fatto la giocatrice. E da prima che mi dice che sono un burattinaio e poi mi ha chiamato gigolò! Non rispondo una, non rispondo due, non rispondo tre e poi… […] Non è mica nella legge costituzionale che dove c’è lei devo starci io. Io non voglio stare dove sta lei. Non ha voglia di essere cattiva? Lei è così è proprio cattiva. Non sono parole da dire, mi ha detto che sono un burattinaio. Fa e dice cose che non mi stanno bene e che sono brutte”.

Non contento Garibaldi ha anche dato un ultimatum al Grande Fratello: “Dall’inizio alla fine non mi ha mai detto una bella parola e adesso basta. Qui dentro, o io o lei!”.