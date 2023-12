Perla Vatiero e Greta Rossetti sono senza dubbio due delle protagoniste assolute dell’attuale edizione del Grande Fratello. Le due gieffine sono state al centro (e forse lo sono ancora) di una delle dinamiche più seguite del reality show condotto da Alfonso Singorini, ovvero il triangolo amoroso con Mirko Brunetti.

Triangolo che, però, sembra essere giunto – almeno per il momento – all’epilogo. E’ stato lo stesso ristoratore rietino, un un’intervista pubblicata dal settimanale Chi in edicola oggi, a mettere un punto alle storie d’amore con le sue due ex: “Con Greta? Sono successe troppe cose. Ho capito che viviamo due vite troppo diverse. Non mi è piaciuto come mi ha attaccato sua madre per difendere la figlia, ci sono rimasto male. Anche Greta ci ha messo del suo, sui social e al Gf. Da quest’estate mi ha messo troppe volte in difficoltà, ha pensato più a sé stessa che alla parola ‘insieme’. Con Greta ho chiuso perché mi ha lasciato, con Perla ho chiuso sei mesi fa, bisognerebbe ricordarlo. Ho bisogno di stare da solo per chiarirmi le idee. Voglio farmi conoscere per come sono e non per il triangolo”.

Lo stesso Mirko ha anche aperto ad un suo possibile approdo a Uomini e Donne, ma esclusivamente nelle vesti di tronista: “Sì, lo farei, sono sincero, magari non subito. Ma lo farei solo come tronista, non come corteggiatore”.

Ma Brunetti non potrebbe essere l’unico gieffino a sbarcare nel dating show di Maria De Filippi. Stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, anche Perla Vatierio e Greta Rossetti potrebbero essere le nuove troniste: “Greta e Perla potrebbero (se dovessero uscire prima del previsto) sedere sul trono di Uomini e Donne! Un’indiscrezione che sta circolando dietro le quinte del programma”.