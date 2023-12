Questo pomeriggio è volato un inaspettato aereo con un messaggio indirizzato a Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, la prima coppia (morta e sepolta) nata durante l’attuale edizione del Grande Fratello. “Oltre le liti. Meno testa più cuore. Noi #Beabaldi esauriti”.

Sebbene la relazione sia giunta al capolinea ormai da diverso tempo, c’è ancora qualcuno che spera che tra l’attrice e il bidello calabrese possa scoccare nuovamente la scintilla. Speranza a dire il vero del tutto vana, visto che il rapporto tra i due è sostanzialmente ai minimi termini.

Giuseppe si mostra molto sorpreso, il suo sguardo è visibilmente perplesso e cerca di decifrare il messaggio con i suoi compagni di avventura: “So che siete esauriti, lo sono anch'io ma per vari motivi, tutto questo non è possibile”. “Ho seguito il cuore ma molte cose non vengono capite, mi sono sentito preso in giro, grazie sempre”, conclude il suo discorso Giuseppe ritrovatosi solo in giardino.

"Io mi rendo conto che voi ci mettete il cuore ma come vi ho già detto vi consiglierei di non crederci più, mi dispiace ce l'ho messa tutta ma non è fattibile, come ci abbiamo rinunciato noi dovete rinunciarci voi. E' andata così, bisogna accettare anche il fallimento nella vita, quindi vi prego di rinunciare a questa... sh*t. Come si dice? Ship!”, le parole di Beatrice.