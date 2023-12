Durante la vigilia di Natale, Marco Maddaloni ha svelato a Beatrice Luzzi l’identità del presunto burattinaio del Grande Fratello. Poco dopo, l’attrice è andata da Giuseppe Garibaldi a riferirgli tutto, scatenando la reazione del bidello calabrese, che l’ha presa malissimo ed è sbottato, tanto che avrebbe tirato un pugno al muro. L'episodio ha colpito molto gli inquilini e il pubblico del reality show, mentre, Letizia Petris sembra sminuire il gesto.

Letizia Petris, Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero si stavano confidando in camera da letto e i tre hanno intavolato il discorso che aveva a che fare con il pugno che il gieffino ha tirato al muro. Quindi, la fotografa ha detto: “Va be ma è normale... qualsiasi ragazzo reagisce così quando una cosa lo fa andare fuori di cervello. Accumuli, accumuli, accumuli e dopo un po'... m qualsiasi ragazzo avrebbe reagito così, i pugni dal nervoso li tirano tutti e lo faranno anche i suoi figli, prima o poi”.

Moltissimi utenti hanno commentato su X (ex Twitter) il video in cui Letizia, Perla e Giuseppe discutono in merito al pugno sul muro, e qualcuno ha scritto: “Questa cosa è davvero grave: sta normalizzando un atto di violenza”; “Sarà normale per lei che, a quanto pare, picchiava la sua ex”. E ancora: “Ma normale cosa? È una reazione spropositata considerando anche che è un gioco”.