Nella Casa del Grande Fratello si è verificato un momento di tensione tra Letizia Petris e Beatrice Luzzi. Durante la cena, mentre tutti i concorrenti erano seduti a tavola, la fotografa ha iniziato a versare il vino ai suoi coinquilini. Arrivata all’attrice, però, Beatrice ha provato a strappargli la bottiglia di mano per versarselo da sola.

“Ma lo sto facendo io, qual è il tuo problema?”, ha detto Letizia, ottenendo una risposta sussurrata da Beatrice che poi ha preso ad ignorarla. Ma la Petris non ci sta: “Io ti devo lasciare in pace? Volentieri, guarda. Da ora in poi. Sei insopportabile, mamma mia!”. “Tutto sulla mano”, si è lamentata Beatrice. “Prego, guarda – ha replicato Letizia -. Mi dispiace tantissimo di averti sporcato la mano mentre ti versavo il vino”. Poi ha aggiunto a denti stretti: “Nervosa… nevrotica!”. Due parole sussurrate ma che si sono sentite benissimo.

Poco dopo, la Petris si è sfogata con Massimiliano Varrese: “Ma infatti sbaglio io che ci provo. E’ un errore mio che provo sempre a capire, a riflettere…”.