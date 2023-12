Questa notte è arrivata una sorpresa per Perla Vatiero in occasione del suo compleanno. La concorrente del Grande Fratello festeggia oggi, 28 dicembre, 28 anni, e per l’occasione la sorella Loana e altri amici si sono riuniti all’esterno della Casa di Cinecittà per farle gli auguri. Urla con il megafono e i fuochi d'artificio hanno fatto commuovere la giovane di campana che, in lacrime, nel giardino, ha risposto ad alta voce: "Loana, ti amo".

Perla Vatiero ieri sera ha festeggiato il suo compleanno con i suoi inquilini. La concorrente a mezzanotte ha compiuto 28 anni e con l'amore e l'affetto dei suoi compagni d'avventura si è divertita a ritmo di musica e abbracci prima di godersi lo spettacolo e le emozioni in giardino. L’ex di Mirko Brunetti, ha ricevuto una sorpresa dalla sorella Loana che insieme ad altri amici si è riunita fuori dalla Casa di Cinecittà con fuochi d'artificio e megafono. La concorrente è scoppiata in lacrime quando ha scoperto che a pochi metri di distanza c'era la sorella: "Loana ti amo, mi manchi. Mamma e papà mi mancate tantissimo", le ha urlato.

Perla ha poi ringraziato i suoi inquilini che le hanno organizzato, con l'aiuto degli autori, la festa di compleanno. La gieffina ha confessato di essere felice di festeggiare in loro compagnia: "Sono contenta di condividere questo momento con voi, mi sono sentita subito a mio agio qui. In ognuno di voi in questo percorso prendo qualcosa di positivo, siete la mia seconda famiglia e sono contenta, nonostante la nostalgia di casa, di festeggiare il compleanno con voi", le sue parole. Dopo le sorprese, la Vatiero, emozionata, ha fatto gli auguri di buon compleanno anche alla sorella gemella, Dalila, morta a soli 7 mesi di vita: "Al cielo, facciamo tanti auguri anche a lei".