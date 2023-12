Ieri, 28 dicembre, Perla Vatiero ha festeggiato il suo 28esimo compleanno nella Casa del Grande Fratello. Nel contempo, un’enigmatica story con sfondo bianco condivisa da Mirko Brunetti su Instagram ha insospettito i fan dell’ex coppia, i cosiddetti Perletti, che hanno deciso di indagare sulla faccenda. A quanto pare, il contenuto social sarebbe “dedicato” alla sua ex fidanzata proprio in occasione del suo compleanno.

La lettera scritta da Perla a Mirko

Non sembrano essersi affievolite le speranze dei fan di rivedere Perla Vatiero e Mirko Brunetti di nuovo insieme. A riaccendere la fiammella della speranza era stata la lettera che la concorrente campana ha scritto al ristoratore rietino: “Avrei 100 cose da dirti, ma come ben sai la maggior parte delle cose me le tengo nel cuore. Spesso mi capita di fermarmi a pensarti e ti giuro che la tua mancanza qui la sentiamo tutti, ma soprattutto io. Dentro ho un miliardo di emozioni mentre ti scrivo. Mi manchi e lo sai che ogni cosa andrà al posto giusto. Insieme è più facile”.

La commozione di Mirko a quelle parole aveva molto colpito i Perletti, che nelle ultime ore hanno notato un altro dettaglio. Parliamo di una storia apparsa sul profilo Instagram di Brunetti: non ha scritto nulla, ma ha solo postato uno sfondo bianco. A primo impatto questa cosa sembra non aver alcun significato, ma i fan della coppia si sono messi a indagare e hanno scoperto un vecchio dialogo tra lui e Perla quando lei aveva fatto il suo ingresso come concorrente nella Casa.

Il significato della story con sfondo bianco

Mirko, ad un certo punto, dice “[…] considerando che il tuo colore preferito è il bianco”. Quindi secondo i fan, Brunetti ha voluto, con questa storia su Instagram, dedicare un pensiero a Perla. Non è chiaro cosa intenda, ma per gli utenti si tratta semplicemente di un pensiero per mostrare la sua vicinanza alla sua ex fidanzata. Tra l’altro, visto che la storia è stata pubblicata ieri, potrebbe essere un pensiero per il compleanno della Vatiero.