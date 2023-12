Quello che sta volgendo al termine è stato un anno tanto bello quanto complicato per Sophie Codegoni. Lo scorso 12 maggio, è nata la piccola Céline Blue, primogenita dell’influencer nata dalla relazione con Alessandro Basciano. Relazione che, però, è giunta ai titoli di coda lo scorso settembre, quando Sophie ha rivelato a Verissimo di essere stata tradita dal dj ligure che, dal canto suo, ha negato tutto. Quel che è certo è che, almeno per il momento, la loro storia d’amore, nata durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, è giunta al capolinea.

Sophie Codegoni traccia un bilancio del suo 2023

A pochi giorni dalla conclusione del 2023, Sophie Codegoni ha voluto tracciare il suo personalissimo bilancio dell’anno che sta per finire: “2023, che anno strano sei stato. Mi hai donato ciò che di più bello potessi desiderare, la mia bambina. E’ stato tutto così inaspettato, non pensavo potesse arrivare o almeno così dicevano. E invece mi hai sorpresa, ed eccola qui a riempirmi la vita di felicità.

Mi hai fatto raggiungere tanti e nuovi traguardi, lavori e progetti speciali, mi hai fatto vivere esperienza indimenticabili e hai portato nella mia vita tante persone meravigliose. Allo stesso tempo, però, sei stato anche molto difficile, forse l’anno più difficile. Ci sono stati momenti dove non mi riconoscevo più, non riuscivo più a trovare il mio sorriso, mi sentivo sbagliata, inadatta e terribilmente sola, nonostante fossi circondata da tantissime persone. Ma con il tempo ho capito che anche questo fa bene e ho ritrovato me stessa.

Quindi per questo 2024 voglio brindare a me. Augurarmi tante cose belle e ricordarmi sempre di essere la mia priorità. Quindi ciao ciao 2023, mi mancherai, o forse no. 2024 ti aspetto con la voglia di fare tante belle cose”.