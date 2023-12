La “faida” esplosa a Santo Stefano tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese continua a tenere banco. Nelle ultime ore, il legale della showgirl argentina ha risposto alle accuse dell’ex vippone, smentendo le sue affermazioni.

Come riporta Il Corriere della Sera, l’avvocato di Belen ha sottolineato che la sua assistita ha tutto il diritto di portare la figlia all’estero, in quanto il padre ha acconsentito al rilascio del passaporto. “Non poteva negare il consenso al viaggio, non rientra nel suo arbitrio, per di più manifestando la sua diversa intenzione solo il giorno prima della partenza”.

Poi, l’avvocato di Belen Rodriguez ha proseguito affermando che Antonino Spinalbese, pur potendo vedere la figlia, non lo ha fatto per svariati motivi. Uno di questi il suo ingresso nella casa del Grande Fratello da settembre 2022 a febbraio 2023, specificando che si è trattato di una “frequentazione intermittente e poco attenta alle esigenze della bambina”.

Considerato ciò e le recenti esternazioni sui social, quindi, le visite di Antonino alla figlia verranno regolamentate dal Tribunale. Poi, il legale di Belen conclude sostenendo che Spinalbese ha accudito Luna Marì dal 20 al 22 dicembre, avendo anche il giorno di Natale a sua disposizione. Ma avrebbe preferito “innescare una sterile e diffamatoria polemica mediatica”.