Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello per “motivi personali”. L'annuncio è stato dato direttamente dai canali social del reality show.

Poco dopo, lo staff dell'attrice ha annunciato che questa notte è venuto a mancare suo padre: "Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari. Lo staff".

Dopo il primo comunicato in cui la produzione del reality annunciava l’abbandono della Casa da parte di Beatrice, ne è arrivato un secondo: “La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Beatrice in questo momento di grande dolore”.

Nel frattempo, il GF fa sapere che "a causa dell'uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa di Grande Fratello, il televoto, che vedeva coinvolti Monia La Ferrera, Federico Massaro, Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello, è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati". Inoltre, sul sito ufficiale, la Luzzi risulta ancora tra i concorrenti.

Nel momento in cui scriviamo, gli inquilini non sono stati ancora informati del motivo per il quale Beatrice ha lasciato la Casa. Circostanza che sta scatenando un enorme polverone sui social, dove gli utenti si chiedono perché la produzione non abbia ancora messo al corrente i concorrenti di quello che è accaduto. Tra questi, anche Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello nell’edizione condotta all’epoca da Alessia Marcuzzi con Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, nota per le sue posizioni spesso oltranziste su alcuni temi dell’attualità. Lavorava come hostess per Alitalia, e nel 2009 diventa il simbolo della protesta contro la compagnia aerea di bandiera, tanto da essere soprannominata “La Pasionaria di Alitalia”.

“A quei quattro scappati di casa rimasti al Grande Fratello, fategli sapere che il padre di Beatrice è morto, almeno evitate le pessime figure di m*rda che stanno facendo in queste ore insieme a tutte quelle fatti in tre mesi di trasmissione. Vergogna”, ha commentato l'ex gieffina.