Ciro Petrone, che ha deciso di lasciare la Casa del Grande Fratello durante la ventunesima puntata, ha detto (nuovamente) la sua sul possibile ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

“Mirko non stava tenendo un piede in due scarpe – ha detto l’attore napoletano in un’intervista a Novella 2000 -. Semplicemente stava soffrendo per la situazione e non voleva ferire nessuna delle due ragazze. Da quando sono entrato nella Casa ci ho creduto a un riavvicinamento. Oggi sono ancora distanti, però io ci credo, perché come dice Alfonso Signorini ‘l’amore vero è immortale’. A volte c’è bisogno di tempo, di distaccarsi per capire quanto è forte l’amore e tornare più uniti e innamorato di prima. Io lo spero fortemente”.

Poi, Ciro Petrone ha voluto dare un consiglio a Massimiliano Varrese: “Pur essendo una bravissima persona, a volte non si rende conto di esprimersi in modo aspro, ed ha degli atteggiamenti che si rivelano più duri di quanto lui stesso vorrebbe farli apparire. L’ho conosciuto bene, è un pezzo di pane ma non si rende conto della veemenza con la quale espone il suo punto di vista. Anche Alfonso Signorini gliel’ha fatto notare più di una volta”.