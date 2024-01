Quando Sara Ricci ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi si è mostrata entusiasta, e ha accolto benissimo l’ex collega sul set di Vivere. Ma quando è stata eliminata, si sono salutate covando rancore l’una verso l’altra. Adesso, alla luce della recente scomparsa del padre di Beatrice, Sara si è resa protagonista di un gesto inaspettato.

“Bea sono molto addolorata per te, ti sono accanto con il pensiero, purtroppo so bene come ci si sente”, ha scritto la Ricci ricordando la prematura scomparsa di sua madre. “Ritorna presto, è casa tua”, ha aggiunto in una seconda storia alludendo al fatto che la Luzzi possa rientrare in gioco qualora volesse. “Ho il cuore in lacrime perché per via delle regole del gioco non ci siamo riuscite a chiarire, ma tu sai al di là delle recite quanto ti voglio bene”, ha concluso.

Le parole di Sara Ricci su Beatrice Luzzi

“Beatrice Luzzi non ne esce fuori simpatica. La sua vita non esprime femminismo neanche un po’. Ha fatto proprio tutto nei canoni: ha avuto due figli perché doveva avere due figli, ha avuto un compagno perché doveva avere un compagno. Ma di che parliamo? Tratta le donne come se fossero tutte nemiche? E lei è l’emblema del femminismo? Perché ha letto due cose di storia delle dottrine politiche? Che tira fuori qui che chiaramente c’è un territorio, insomma, non colto. E quindi qui è facile fare quelle colte. Vorrei vedere a me se parla delle dottrine politiche”.