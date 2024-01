La morte del padre di Beatrice Luzzi non sembra aver in alcun modo scalfito gran parte degli inquilini del Grande Fratello. Nella Casa, nelle ore immediatamente successive alla notizia della scomparsa del signor Paolo Luzzi, diversi concorrenti hanno continuato ad urlare e cantare come se non fosse successi nulla. Lo stesso Alfonso Signorini ha espresso il suo disappunto su Instagram. Scene inopportune, tra cui quella di alcuni gieffini di cantare a squarciagola “Tanti auguri a te”. L’unico ad opporsi è stato Marco Maddaloni.

Beatrice Luzzi ha lasciato il Grande Fratello dopo la morte del padre Paolo. La notizia, tuttavia, non ha minimamente influito sull'umore dei concorrenti del reality. Mentre erano a tavola, Rosy Chin ha proposto: "Facciamo gli auguri a Marcella (la madre di Greta Rossetti, ndr), dai cantiamo Tanti auguri". E, così, tutti insieme hanno cantato la classica canzoncina per augurare buon compleanno. All’inizio, nessuno ha sollevato obiezioni su quanto fosse inopportuno intonare la canzone mentre una loro compagna di avventura stava vivendo un momento di profondo dolore. Fiordaliso, poi, ha proposto di ricantare la canzone per un suo conoscente. Marco Maddaloni, a questo punto, è intervenuto: "Secondo me potevamo evitare. Non cantiamo ragazzi dai”. Tuttavia, le sue parole sono cadute nel vuoto ed è ripartito il coro festoso dei concorrenti, con tanto di applauso.

Alfonso Signorini si è unito ai tanti telespettatori sbigottiti dalla totale mancanza di empatia da parte dei concorrenti del Grande Fratello nei confronti di Beatrice Luzzi: "La mancanza di empatia dimostrata quest'oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole".