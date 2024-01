Nelle ultime ore si è abbattuta l’ennesima bufera sui concorrenti del Grande Fratello. Il lutto che ha colpito Beatrice Luzzi, che ha lasciato la Casa dopo la scomparsa di suo padre, ha colpito la sensibilità di alcuni inquilini, mentre altri hanno preso questa tragica notizia a cuor leggero e senza scomporsi più di tanto. Evidentemente, hanno trattenuto le lacrime per il lungo monologo di Massimiliano Varrese in occasione del suo compleanno, e dal web arrivano importanti accuse per lo stesso attore, Anita Olivieri, Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi.

Il "sermone" di Massimiliano Varrese

Ieri, Massimiliano ha compiuto gli anni, ma la festa è stata rimandata in rispetto al terribile lutto che ha colpito Beatrice. Nonostante ciò, Varrese ha voluto celebrare questa giornata con un lungo sermone strappalacrime: “Come avete visto in questi quattro mesi ho vissuto di tutto, sembra un film e sono solo quattro mesi, in questi 48 anni è sempre stato così. Spesso ho dovuto imparare il silenzio dell’attesa, perché la verità ne vale. Ci sono domande a cui non riceveremo mai risposte, ma ci sono risposte che arrivano senza domanda. Questo lo sto imparando qui dentro. Ringrazio i Maxers e chi mi ama lì fuori, visto che vedono la verità. Ci sono risposte che arrivano dal nulla e qui ne sto ricevendo tante. Ho dovuto fare del silenzio un’arma per me stesso e fare passi indietro”.

Il monologo è poi proseguito: “Come al solito mi sono messo in discussione anche quando ho subito delle ingiustizie e ho imparato la lezione. In ognuno di voi ho visto un pezzo di me. La mia vita è davvero un film. Grazie a voi ho trovato una forza, mi bastava guardare i vostri occhi. E così ho trovato la forza per far sì che i valori vincano. I valori del rispetto, i valori della gentilezza. Io nella mia vita ho sempre cercato di dare agli altri, ma qui ho capito che dovevo anche ritrovare me stesso”.

Le lacrime di Anita, Rosy e Garibaldi

Il sermone di Varrese ha fatto scoppiare in lacrime Anita, Giuseppe e Rosy (questi ultimi due si tenevano addirittura per mano), gli stessi che invece non hanno versato nemmeno una lacrima per il dramma che ha colpito Beatrice (anzi, Garibaldi ha “limonato” con uno schiaccianoci). Dopo il monologo di Massimiliano, la cuoca ha raggiunto l’attore e, con la voce rotta dall’emozione, gli ha detto: “Dopo tutto quello che hai passato… Tu più di tutti hai subito. Non so come hai fatto a resistere a tutte queste secchiate di me**a che ti sono arrivate. Io al tuo posto sarei già scappata. Proprio qualcosa che è andata oltre”.

Davanti a queste scena, i social sono insorti, e tantissimi utenti si sono detti indignati nel vedere le lacrime di Anita, Rosy e Garibaldi per il sermone di Varrese, e nemmeno un minimo di empatia e sensibilità nei confronti di Beatrice. Nel frattempo, sui social impazza nuovamente l’hashtag #Varresefuori, e non mancano anche le critiche nei confronti degli altri tre inquilini.