Nervi tesissimi nella Casa del Grande Fratello. Da una frase “discutibile” sui gay pronunciata da Giuseppe Garibaldi, si è scatenato un vero e proprio putiferio con un tutti contro tutti.

Fiordaliso si è scagliata contro Letizia Petris dopo una frase della fotografa. “Zia, scusa ma non fare la palla adesso”. Parole che hanno fatto infuriare la cantante: “Io faccio quello che voglio. Posso fare quello che voglio o devo fare quello che vuoi tu?”. “Ma che risposta è? Ma tutto a posto? Non devi intrometterti in un discorso che si devono risolvere tra loro. Fai quello che ti pare, ma rispondi bene”, ha ribattuto la Petris.

Ovviamente, Fiordaliso non è rimasta in silenzio, ed ha ribadito che lei è libera di fare ciò che le pare, e che stava parlando con Garibaldi per comprendere meglio la situazione. “Ti ho detto di non fare la palla avanti e indietro, non che sei una str*nza. Calmati, non ti rispondo neanche”.