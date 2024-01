Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, lunedì 8 gennaio, Roberta Di Padua ha abbandonato il programma. La dama del Trono Over, dopo aver visto la clip di Alessandro Vicinanza mentre raggiunge Cristina Tenuta in camerino, dal centro dello studio ha annunciato: “Ho raggiunto una consapevolezza, oggi lascio il programma. Io non voglio più il fidanzato, sto bene da sola. Non è una ripicca, non voglio stare qua a guardare. Non voglio lasciare numeri ad altre persone, non voglio raccontarmi, mi sono rotta le pa**e. Basta, non voglio avere più davanti persone che tolgono a me per dare ad altre. Sto bene come sto. Non voglio stare a guardare, non guarderò la tv, farò la mia vita. Ho preso uno schianto che non riesco a mantenere. Mi sono data una nuova possibilità, non va con lui, non va con altri. L'amore non è destinato a me”.

Lorenzo Pugnaloni, però, nelle anticipazioni fornite in merito alla registrazione dell’8 gennaio, ha rivelato che Roberta Di Padua è tornata nel parterre, così come Armando Incarnato, che ha sfiorato la rissa con Alessandro Vicinanza.

“Armando è tornato in studio e ha litigato con Cristina e Alessandro. E’ tornata anche Roberta nel parterre e ha attaccato Cristina. Alessandro ha litigato anche con Gianni, e Tina è stata l’unica a difenderlo. C’è stata una discussione molto accesa tra Armando e Alessandro, sfiorando quasi la rissa. Roberta ha attaccato Cristina dicendo che con lei ha fatto la falsa amica, perché in qualche modo la rassicurava del fatto che a lei (Cristina) non piacesse Alessandro. In tutto ciò Alessandro e Cristina hanno raccontato che si sono visti, che sono usciti insieme e che hanno dormito insieme, ma senza avere rapporti.

Dopo diversi battibecchi, Cristina dice di volergli dare l’esclusiva, mentre Alessandro dice di no, inizia a dire che non è più sicuro di Cristina e che ci sono tante cose che non gli vanno bene”.