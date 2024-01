Beatrice Luzzi, dopo il suo ritorno al Grande Fratello, è rimasta profondamente delusa dalla reazione che ha avuto Letizia Petris. L’attrice ha tentato un avvicinamento alla fotografa, ma ciò che ha ottenuto è che quest’ultima e Paolo Masella le hanno puntato il dito contro per l’ennesima volta.

Beatrice si è sfogata con Grecia Colmenares e le ha raccontato che l'atteggiamento ostile da parte di Letizia nei suoi confronti ha avuto inizio tempo fa: “Non posso dedicare il mio tempo a persone che non lo meritano. Il 20 dicembre sono andata via perché mio padre si doveva operare, poi sono tornata. Abbiamo fatto le nomination e Letizia mi ha nominato dicendo che io delle volte non le sono stata vicina. Alla fine delle nomination le ho chiesto: ‘Leti ma tu ti rendi conto che da quando sono tornata tu non mi hai mai chiesto come sta mio padre?’. Lei ha reagito dicendo: ‘Mio padre è morto, tu sei cattiva’. Non abbiamo più parlato, poi è successo quello che è successo”. Si riferisce alla sua temporanea uscita dal gioco dopo la morte di suo padre”.

Beatrice Luzzi ha raccontato cosa sarebbe successo tra lei e Letizia Petris, una volta che è rientrata nella Casa: "Quando ieri sono tornata, siccome lei non riusciva neanche a guardarmi, le sono andata vicina, l'ho stretta in un abbraccio e le ho detto: ‘Adesso siamo in due', per dire che condividiamo questo dolore. Paolo è andato da Fiordaliso dicendo che sono andata a provocarla. È veramente aberrante.

Per due settimane non mi ha mai chiesto di mio padre, sono tornata e non mi ha guardata in faccia. Rosicava come una matta e io, per rompere il ghiaccio, l'ho abbracciata dicendo: ‘Adesso siamo in due’. E Paolo va a dire così? È troppo. Non solo non vieni a darmi un minimo di conforto, di solidarietà. Io mi vergogno per lui e per lei, che è ancora peggio perché manda avanti lui. Lei è una manovratrice”.