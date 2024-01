Nonostante l’ennesimo “avviso” da parte di Alfonso Signorini durante la puntata dell’8 gennaio, alcuni concorrenti del Grande Fratello continuano a non comprendere ciò che è successo all’esterno della Casa per via dei loro atteggiamenti dopo la morte del padre di Beatrice Luzzi.

C’è chi minaccia di abbandonare (Anita Olivieri lo ha fatto per ben due volte, ma è ancora lì), chi si lamenta di non essere stato abbastanza tutelato e chi dice che il reality gli sta rovinando la reputazione (sempre Anita). Al contrario di gran parte dei coinquilini, Fiordaliso ha perfettamente colto le parole di Signorini durante l’ultima puntata. Ieri pomeriggio, infatti, la cantante si è lamentata con Massimiliano Varrese del comportamento di alcuni gieffini. Secondo la “zia” qualcuno non avrebbe compreso le parole del conduttore.

“Voglio dire, se si sono presi una lisciata, una ramanzina così, te la prendi e basta. Non hanno mica quindici anni. Inutile che dicono ‘non ci hanno tutelati’. Non ti possono tutelare quando sei 24 ore su 24 in diretta. Come fanno a tutelarti quando dici e fai cose davanti alle telecamere? Hai sentito che da fuori chiedevano la squalifica?! Non se ne sono resi conto? A me sembra che sono già stati tutelati visto che sono ancora qui dentro. Quindi incassi, stai zitto, vai avanti e poi basta. Capisci l’errore, hai sbagliato e chiudi lì tutto. Invece questi fanno la polemica. Se io dico queste cose loro mi saltano in testa.

Hanno sbagliato! L’altro giorno, non dico chi, ma uno di loro era arrabbiato perché il GF aveva annullato la tua festa. Io ho detto ‘ragazzi ma qui è successa una cosa grave c’è un lutto, ve ne rendete conto o non ve ne rendete conto di quello che è successo?’. Ogni tanto se ne sono ricordati? Questi pensavano al tuo compleanno ed erano arrabbiati per te. Io ho detto loro di mettersi nei panni di Beatrice. Era come se non si fossero resi conto della situazione. Eppure io sono stata lì a farglielo notare”.