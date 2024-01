Beatrice Luzzi è tornata nella Casa del Grande Fratello dopo alcuni giorni di riflessione. Ieri mattina, l’attrice si è confidata con Fiordaliso, e le ha svelato il vero motivo per cui ha deciso di tornare in gioco dopo la scomparsa di suo padre. Tutti i suoi familiari l’hanno spronata a tornare, ma se lei ha deciso di mettere nuovamente piede nel loft di Cinecittà è per le ultime parole di suo padre, che le ha detto di non mollare.

Beatrice Luzzi, i motivi che l'hanno spinta a tornare al GF

“Se sono tornata è per una ragione valida, anche per quello che è successo fuori. Tra l’altro sono riuscita a risolvere perfettamente la situazione di mia madre ed ho avuto una grande fortuna. Con la sua filippina abbiamo trovato l’accordo che oltre la mattina andrà tutte le notti a dormire con lei. Quindi mia sorella è molto sollevata. I week end in cui non può la filippina o mia sorella, andrà la donna che mi aiuta. Mia madre è contenta perché adora la filippina e le vuole molto bene. Non avrebbe mai voluto altre. Mia sorella era in difficoltà perché mia sorella cercava una badante, ma mia madre non le voleva. Quindi adesso la mamma è contenta e mia sorella è tranquilla così potrà anche tornare a viaggiare per lavoro. A fine gennaio inizia ad andare la donna che mi aiuta.

I miei figli volevano fortemente che io tornassi. La mia collaboratrice domestica mi ha spronato, mia mamma, i parenti, tutti mi dicevano di tornare. Perù il vero motivo, più di tutto è quello che mi ha detto mio padre. Mi ha detto ‘stavolta non mollare, questa volta vai avanti’. Quindi per queste ragioni sono tornata. Poi è anche lavoro e non ce lo scordiamo. Tu dici che altrimenti saresti già andata? No! Non sei rimasta perché è lavoro. Tu sei ancora qui per tante ragioni, anche perché ci vuoi bene e io lo so benissimo”.