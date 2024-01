Negli ultimi giorni, Micol Incorvaia è finita sua malgrado al centro del gossip per una presunta crisi con Edoardo Tavassi. Un pettegolezzo che, poi, è stata la stessa influencer a smentire rispondendo ad un suo follower su Instagram.

“Comincerei con le domande più gettonate… Domanda che mi è stata posta anche da gente che ha visto le mie stories di ieri. ‘Sì, ma con Edo?’, ‘Sì, ma con Edo vi siete lasciati?’, ‘Ma tutto bene con Edo?’. Ecco, noto con piacere che non mi ascoltate e che non vi interessa un ca**o… Mi rendo conto anche che il dono della sintesi non mi sia mai appartenuto, per cui va benissimo. Adesso nel frattempo avrete perso l’interesse anche per questa story, quindi mi rifarete la domanda… Ma la risposta è che va tutto benissimo, e che dopodomani saremo insieme”.

La relazione tra Micol e Tavassi procede dunque a gonfie vele, e in queste ore la sorella di Clizia sta raggiungendo il fidanzato a Roma dopo che i due sono stati lontani per alcune settimane. Proprio mentre era in viaggio, l’ex vippona ha risposto alle curiosità dei follower. A chi le chiedeva se rifarebbe il Grande Fratello Vip e cosa pensa dell’attuale edizione, la Incorvaia ha risposto: “Ci pensavo giusto qualche istante fa, guardando fuori dal finestrino e ascoltando a ripetizione pezzi di Thasup esattamente come in quel viaggio in auto da Milano a Roma di poco più di un anno fa.

Che spensieratezza, e che desiderio di cominciare una nuova avventura… Ho amato tutto di quell’esperienza: il prima, il durante, quello che è avvenuto immediatamente dopo e quello che poi si è protratto fino ad oggi, e che ancora perdura. Lo rifarei mille volte (e sempre con la stessa formazione, nel bene e nel male) .

Quello di quest’anno non lo commento perché non ho mai visto una puntata al di là di quei cinque minuti della prima”.