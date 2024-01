E’ una giornata ricchissima di emozioni per i concorrenti del Grande Fratello. Tantissimi gli aerei inviati dai fan che sono volati nei cieli di Cinecittà, e ne arriva uno anche per Greta Rossetti e Vittorio Menozzi.

“Vittorio e Greta: più cuore meno freni #Vittosetti”. Il modello e l’ex di Mirko Brunetti abbracciati sopra i gradini della piscina, ringraziano i loro sostenitori per il messaggio ricevuto, tuttavia, ci tengono a puntualizzare il tipo di rapporto che li lega. “Siamo molti simili, se ci vedete insieme è perché siamo molti amici”, dice Greta facendo chiarezza sul suo legame con il coinquilino. “È stata una fortuna trovare una persona come te”, dice, invece, Vittorio. "Noi mettiamo tanto cuore, è questo il bello dell'amicizia,” concludono insieme stretti in un abbraccio.

L’ex tentatrice e il modello hanno stretto un legame molto profondo, che cresce ogni giorno di più, come dimostrare dalle confessioni ed effusioni degli ultimi giorni. Sui social, in tanti fanno il tifo per questa nuova coppia (è già nata la ship #Vittosetti, crasi di Vittorio e Rossetti), ma a rovinare i piani potrebbe pensarci Mirko Brunetti, ex fidanzato di Greta. Secondo alcuni rumors, infatti, il ristoratore rietino potrebbe entrare nella Casa in qualità di ospite con l’obiettivo di rimescolare le carte e riaccendere, forse, il triangolo con la Rossetti e Perla Vatiero.