Questa mattina, i concorrenti del Grande Fratello hanno ricevuto diversi aerei da parte dei fan. Tra i tanti, anche quello per un ex gieffino, ovvero Mirko Brunetti, che ha lasciato la Casa di Cinecittà ormai da diverse settimane. Il ristoratore rietino è stato senza dubbio uno dei protagonisti di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, soprattutto per il discusso triangolo amoroso con Perla Vatiero e Greta Rossetti.

“No Mirko, no GF. Manchi #MirkoOspite”, recita lo striscione. In giardino, ad accogliere l'aereo del ragazzo, ci sono Greta e Vittorio Menozzi. “Mi manca Mirko, mi manca chiacchierare con lui, ti mando un bacetto”, dice il modello. Anche Beatrice Luzzi si unisce al saluto nei confronti dell'imprenditore: “Sei un grande”. Poco dopo, anche Perla commenta lo striscione per il loro ex fidanzato. “Mirko ospite, può darsi che è ospite. Ci stanno, esistono gli ospiti”.

Intanto, in una storia su Instagram, Brunetti ha ringraziato i fan per l’aereo: “Mi avete fatto emozionare. Io sono un piagnone, ho la lacrima facile. Avevo letto nei messaggi ‘guarda la sorpresa’, ma vederlo così in diretta è stato bellissimo. Mi riempie il cuore e mi viene da piangere, ho la lacrima facile, e per me è la vera vittoria dopo un mese che sono uscito, di tante cose che mi sono preso ingiustamente. Vedere un aereo che passa per me è veramente emozionante”.