Questa mattina, i concorrenti del Grande Fratello hanno ricevuto diversi aerei da parte dei fan. Tra i tanti, a suscitare interesse soprattutto quello indirizzato a Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, con la frase: “Maxers con Max. Italia con Bea”. Un chiarissimo riferimento al fatto che a sostenere l’attore siano esclusivamente i suoi fan, mentre il pubblico è schierato dalla parte della collega.

Dopo un’attenta riflessione, Massimiliano si è reso conto del significato dello striscione: “Non è bello, è per Bea”. “Noi abbiamo deciso che saremo superficiali, non faremo grandi riflessioni”, è stato invece il commento della Luzzi, che da gran signora ha cercato di sdrammatizzare. L’aereo in questione, però, ha mandato in tilt Giuseppe Garibaldi, che rientrato in Casa ha detto stizzito: “Vorrei veder che passa, come fa ad essere l’Italia con Bea”.

Poco dopo, sul tetto della Casa più spiata d’Italia sono volati altri due aerei indirizzati a Beatrice: “Bea a testa alta. Noi il tuo scudo” e “Sarà sempre e solo il GF di Bea”. L’attrice ha ringraziato i suoi sostenitori facendo però una precisazione: “No dai ragazzi, così no. Allora, vi ringrazio ma io sono tornata perché mi mancavano. Mi mancava questo senso di comunità, questa famiglia strana con litigate e riappacificazioni. Non ditemi che è il mio Grande Fratello, non potrei fare assolutamente niente da sola. Non prendiamo questa china. Comunque grazie, così mi imbarazzate. Oltretutto mi date una responsabilità immensa e mi create un po’ di imbarazzo qui. Quindi cambiamo direzione?”.

Le reazioni di Letizia ed Anita

Oltre a Garibaldi, anche Letizia Petris e Anita Olivieri hanno preso malissimo i messaggi ricevuti da Beatrice. La fotografa ha espresso la volontà di uscire: “Votatemi, mandatemi in nomination”. Mentre la bionda romana ha lanciato un appello ai fan: “Votatemi per uscire, se siete in ascolto fatemi uscire, vi prego”.