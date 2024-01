Nella Casa del Grande Fratello, dopo la frase sugli “amici gay”, Giuseppe Garibaldi è finito nuovamente nella bufera. Ieri sera, mentre tutti gli inquilini erano a tavola, il bidello calabrese si è lasciato andare ad una battuta infelice sulle new entry (Stefano Miele, Sergio D’Ottavi, Monia La Ferrera e Marco Maddaloni), dicendo che lui e gli altri concorrenti entrati nei mesi scorsi li faranno fuori uno ad uno: “Devo dire una cosa. Mi dispiace per i nuovi entrati, ma uno ad uno vi faremo fuori proprio tutti”.

Alcuni gieffini hanno riso, mentre Stefano, visibilmente stizzito, gli ha tirato una frecciatina: “Menomale che non ci fate fuori vuoi ma è il pubblico che farà fuori voi. Io non ho questo potere ma i telespettatori sì ce l’hanno. Ok che sei qui da tanto, ma magari ci sono dei nuovi che fanno la differenza”.

Poco dopo l’uscita infelice di Garibaldi, Beatrice Luzzi ha raccontato l’accaduto a Vittorio Menozzi (che non era presente a tavola): “A un certo punto ha detto che farà fuori i nuovi uno dietro l’altro. Le ragazze sono scoppiate in una risata isterica. I nuovi ci sono rimasti malissimo. Stefano ha anche risposto dicendo che è il pubblico che farà fuori loro”. Il modello ha commentato dicendo che alcuni concorrenti entrati con lui ormai non fanno nulla: “Sai qual è la questione? Ok, va bene chi è dentro da mesi, ma ad oggi la maggior parte delle persone non fa nulla qui in casa. Girano tutto il giorno senza fare nulla”.

Poco dopo, Federico Massaro ha fatto presente a Giuseppe che Monia non ha apprezzato la sua battuta, e lui ha risposto: “Sti ca**i!”.