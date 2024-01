Antonella Fiordelisi, archiviata la storia d’amore con Edoardo Donnamaria, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, ha recentemente ufficializzato la relazione con il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage.it. Al noto portale, l’influencer campana ha innanzitutto smentito il flirt con Stefano De Martino (mentre lui era ancora impegnato con Belen Rodriguez), e in seguito ha messo a tacere i rumor circa una presunta “notte di passione” con Antonino Spinalbese. Poi ha confessato: “L’unica cosa vera tra quelle circolate è il fatto che finalmente, dopo sei mesi, sto frequentando un’altra persona”.

Mi sono stati attribuiti numerosi flirt, ma posso garantire che dal momento in cui è finita con Edoardo non sono mai stata con nessun altro”. Tuttavia, gli insistenti gossip delle ultime settimane hanno aumentato l’ostilità di alcuni utenti nei suoi confronti. Come sottolineato dalla stessa Antonella, anche Vicario subirebbe l’astio degli haters: “Questo ragazzo, poverino, si è ritrovato a dover far fronte a tag e messaggi. Ha dovuto leggere anche che hanno speso parole orribili nei miei confronti, senza motivo”.

Ieri, durante Reality Bites, programma in onda su Rds Next condotto da Martina Nasoni e Alessia Prete, è stato ospite Davide Donadei, ex coinquilino di Antonella nella Casa del Gf Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne, nel corso del gioco "Vip or Next", ha commentato la nuova relazione della Fiordelisi: “Antonellina mia… Antonellina è vip, poi ora sta anche con un giocatore importante eh, con Vicario… Antonella ai tempi divenne veramente tanto famosa per lo scandalo con il calciatore della Juve, se non sbaglio Higuain. Lei pubblicò delle chat con dei calciatori che avevano famiglia, se non sbaglio… Antonella comunque è una che sa fare questo mestiere”.