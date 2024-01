Nella giornata di ieri, sopra la Casa del Grande Fratello è volato un aereo con un messaggio rivolto ad un ex gieffino: “No Mirko, no GF. Manchi. Mirko ospite”. Gli inquilini sono rimasti spiazzati da questo striscione inviato dai fan del ristoratore rietino. Greta Rossetti ha detto: “In che senso? Lo vogliono dentro?”. Perla Vatiero le ha subito risposto: “Che vuol dire questa frase? Che entra una settimana e poi esce. Esistono gli ospiti e ci sono stati anche in passato, non è mica una cosa così strana”.

Nel pomeriggio, Perla ha ripensato all’aereo e, rivolgendosi a Letizia Petris, le ha confidato: “Secondo me succede. Amo hai capito cosa intendo? Quell’aereo mi puzza, io non mi sbaglio mai. Magari hanno pensato di metterlo invitato a tempo, tipo per una settimana qui dentro. Io non ce la faccio più. Guarda che è già successo, ci sono sempre stati i personaggi per qualche giorno al Grande Fratello. Magari restano una settimana o dieci giorni”.

E sono in molti a ritenere che Mirko Brunetti potrebbe davvero fare ritorno nella Casa di Cinecittà con una permanenza a tempo determinato (così come successo con Alex Belli durante il Gf Vip 6).