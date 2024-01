Gabriela Chieffo è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, programma al quale ha partecipato con il fidanzato Giuseppe Ferrara. I due ragazzi originari di Scafati hanno meso a dura prova il loro amore, ma ne sono usciti più forti che mai. Ad oggi, infatti, stanno programmando il loro matrimonio che verrà celebrato nel santuario di Pompei.

In un’intervista a Tag24, Gabriela ha parlato di com’è cambiato il suo rapporto con Giuseppe, svelando anche di come è riuscita a perdonare il tradimento: “Non c’è un modo di perdonare un tradimento, è difficile tanto. Io per il forte ho dato un’ultima occasione: nel caso sbagliasse ancora non ha capito nulla di me. Giuseppe mi sta dimostrando il suo cambiamento ed il suo pentimento per gli errori fatti, se sia effettivamente cambiato non lo so, ma mi sta dimostrando di sì”.

E in merito al chiacchieratissimo triangolo del Grande Fratello formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, la Chieffo ha detto: “Non so se Mirko e Perla torneranno insieme, ma da quello che vedo c’è tanto affetto e complicità, devono parlarsi e viversi fuori dai riflettori. Con tutta sincerità mi auguro in un ritorno perché mi piacciono molto. Del triangolo amoroso credo che non sia una situazione semplice in nessuno dei casi, però ha fatto bene Greta a fare un passo indietro per capire tutti e tre cosa vogliono davvero”.