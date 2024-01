Nella puntata del Grande Fratello del 15 gennaio, Anita Olivieri si salva al televoto e riceve una dolce sorpresa. Per lei c’è suo fratello Leandro, che consiglia alla sorella di usare meglio le parole.

“Sei diventata tu la mia sorella maggiore. Non piangere che poi piangiamo in due, la mia sorellina coraggiosa. Sei fantastica Ani, guarda dove sei arrivata. Sappi che hai lasciato un vuoto e un silenzio dentro casa gigante, manchi a tutti in famiglia, la leggerezza che porti, il modo in cui ci intrattieni e ci tieni compagna, ci manca tantissimo”.

Dopo belle parole è anche tempo di un'affettuosa ramanzina. Leandro suggerisce ad Anita di scegliere bene le parole da dire: “Volevo dirti una cosa, è una frase di Alda Merini che dice a volte la cosa più coraggiosa che possiamo fare sta nelle parole che scegliamo di non dire, sei sempre schietta, pungente, hai un dono meraviglioso, vedere nel profondo le persone, ma non tutti sono pronti a scoprire la verità. Spero che tu trovi il modo nel momento del conflitto, della litigata, prova ad ascoltarli, fai un passo indietro, ascoltali perché ti stanno dicendo i loro dolori, sei qui per la potenza delle tue parole, ma adesso devi usarle per fare del bene”.

La concorrente chiede ad Alfonso Signorini se può salutare due persone e Leandro a sorpresa sceglie Beatrice Luzzi e Fiordaliso. Anita è sorpresa, ma le parole del fratello sono molto precise: “Voi siete gli opposti - rivolgendosi all’attrice e ad Anita -. Per me c'è molto più amore di quello che si vede. Secondo me hanno tante cose in comune”. Molti telespettatori si sono chiesti perché Leandro non abbia voluto incontrare Giuseppe Garibaldi o Letizia Petris, grandi amici della sorella. Ha forse voluto lanciarle un segnale?