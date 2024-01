L’ingresso di Sergio D’Ottavi sembra aver stravolto gli equilibri interni alla Casa del Grande Fratello. Il nuovo arrivato ha sin da subito stretto un legame con Beatrice Luzzi e Stefano Miele (altra new entry) infastidendo alcuni concorrenti, tra cui Giuseppe Garibaldi, che ha parlato di "farli fuori".

Negli ultimi giorni, sia i concorrenti che i telespettatori hanno notato un avvicinamento tra Sergio e Greta Rossetti. I due si scambiano continuamente battutine ammiccanti che, secondo alcuni utenti su X (ex Twitter), sarebbero premonitrici di un possibile flirt. I due gieffini si trovavano in cucina e stavano preparando l’impasto per la pizza, quando D’Ottavi ha detto: “Mi sembra un po’ teso (l’impasto, ndr)… un po’ come te”. Quindi, l’ex tentatrice ha risposto: “Tesa? Non credo proprio”. Tra i due si è intromessa anche Fiordaliso che ha aggiunto: “Voi due non mi piacere proprio, sappiatelo”. La Rossetti ha subito ribattuto: “Qualcosa vorrà pur dire visto che tu hai l’occhio lungo”. Poi, Greta ha aggiunto: “Tu mi sottovaluti e io mi lascio sottovalutare, perché poi sarà tutta una scoperta… mai dare delle aspettative troppo alte all’inizio”.