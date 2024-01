Secondo gli ultimi rumor, Vladimir Luxuria è in procinto di sbarcare alla conduzione de L’Isola dei Famosi ma, in attesa di raccogliere il testimone da Ilary Blasi, si è lasciata andare ad un commento pepato su uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello, ovvero Giuseppe Garibaldi. Il bidello calabrese – stando ad un sondaggio interno condotto tra alcune inquiline – sarebbe il concorrente più passionale della Casa di Cinecittà. Un “titolo” sui cui Vladimir ha avuto parecchio da ridire nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5.

A inizio reality, Garibaldi era il corteggiatore principe di Beatrice Luzzi, poi diventata la sua più acerrima nemica. Quindi si è trasformato nel "cavalier servente" di Anita Olivieri, la concorrente bionda e divisiva con la quale ormai da mesi forma un binomio solidissimo. Quattro inquiline della Casa hanno confessato di apprezzare particolarmente le sue doti da "macho", spendendo sul suo conto parole più che lusinghiere nell’intimità del confessionale. La prima a esporsi è stata Monia La Ferrera, che ha definito Garibaldi " passionale ", e gli assegnato il titolo di "uomo alfa della Casa", per poi scherzare sul nutrito stuolo di pretendenti che troverà una volta terminata la sua esperienza al GF: "C’è la fila che parte da Roma e arriva a Santa Cristina (il suo paese d’origine, ndr)". Quindi è intervenuta Greta Rossetti, che a sua volta ha tessuto le lodi del calabrese: "Te lo trasmette proprio, ti trasmette quel fuoco. Ci sa fare". Anche Grecia Colmenares ha condiviso la sua opinione, affermando che Giuseppe "ti fa sentire davvero donna", mentre Fiordaliso dall’alto della sua esperienza ha sentenziato: "Garibaldi è un uomo d’altri tempi: ama le donne dalla mattina alla sera".

Di opinione completamente differente, invece, Vladimir Luxuria. Durante Pomeriggio 5, infatti, dopo essere andato in onda il filmato con le parole di Monia, Greta, Grecia e Fiordaliso, Myrta Mertlino ha chiamato in causa Vladimir. “Io vorrei dire alle tre coinquiline che se hanno bisogno di un Giuseppe per sentirsi donna, hanno sbagliato tutto", ha sentenziato l’ex parlamentare, che evidentemente non subisce il fascino del bidello calabrese.